Nel corso di un’intervista con Joe Rogan, Zack Snyder è tornato a parlare dell’accoglienza riservata ai suoi film, del rapporto con i fan e, soprattutto, con i suoi detrattori.

Il regista ha ammesso di non capire l’odio nei suoi confronti:

Ricordo che un articolo diceva: “Zack Snyder o si ama o si odia” e ho pensato: “Odiarlo?“. Non capisco. Perché? È un film. Non ho problemi se i miei film non piacciono, non mi importa. Ma non capisco perché debbano odiarmi.

Ha poi aggiunto, parlando dei fan e del suo rapporto con il cinema:

Per certe persone non si tratta solo di un film, ma di una scelta di vita. […] Adoro che i fan provino così tanta passione. Non potrei mai criticare una cosa simile, perché vivo la stessa vita. Io vivo i film di giorno, di sera e di notte. Per quelle persone non è solo un film, ma è come una religione, e bisogna riconoscerlo. La verità è che anche per me i film sono una religione.