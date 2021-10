Direi qualunque cosa sia una proprietà intellettuale originale. L’universo DC è qualcosa che porto nel cuore, qualcosa a cui mi sono dedicato tantissimo, perciò lo amo. Ma al momento mi trovo nel bel mezzo di Rebel Moon e Army of the Dead, che stanno consumando tutta la nostra spinta creativa. La speranza è che qualunque cosa di bello e originale finisca in quella categoria.

In una recente intervista con Inverse , aè stato chiesto un commento sui film che fanno parte del suo: i film DC o i nuovi a cui si sta dedicando?

Zack Snyder si dedicherà presto al sequel di Army of the Dead, ma anche a Rebel Moon, la cui storia ha inizio quando una colonia pacifica sul limitare della galassia viene minacciata dagli eserciti di un reggente tiranno di nome Balisarius. Le persone disparate mandano così una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri da pianeti vicini per affrontare i loro nemici.

“Questo è il frutto della mia passione per Akira Kurosawa e per Star Wars da giovane” ha commentato tempo fa Snyder. “Rappresenta il mio amore per la fantascienza e le grandi avventure. La speranza è che diventi una gigantesca proprietà intellettuale che possa essere costruita e esplorata“.

Le riprese inizieranno nel 2022.