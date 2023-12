Per il lungo profilo dell’Hollywood Reporter, Zack Snyder ha parlato del suo rapporto con due figure controverse a Hollywood: Ezra Miller e Amber Heard.

Il regista ha spiegato che è sempre in contatto con il volto di Barry Allen e ha ammesso di aver apprezzato la sua interpretazione in The Flash:

Ha svolto un lavoro grandioso nel film di Flash, è difficile recitare due ruoli nello stesso momento.

Ha poi parlato di Amber Heard, con cui è tornato a lavorare “di recente” per delle riprese aggiuntive del suo Justice League. Snyder ha spiegato che non capisce l’ondata di odio rivolta verso l’attrice:

Non lo capisco. Se alla gente non piace, non so cosa dire. Tornerei a lavorare con lei in un secondo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate