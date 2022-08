Zack Snyder scatta un selfie in un’auto di Bruce Wayne e i fan tornano a sperare in un suo ritorno

Nonostante le recenti accuse di aver manipolato ad arte la campagna dei fan che ha portato all’arrivo della Snyder Cut (ECCO TUTTI I DETTAGLI), Zack Snyder continua a coltivare sui social il rapporto con i suoi e le sue follower. Anche con l’ausilio di post dal sapore vagamente criptico che, inevitabilmente, finiscono per alimentare le speculazioni del fandom.

Alcune persone hanno difatti rilanciato su Twitter un recente post fatto da Zack Snyder su Vero. Si tratta di un selfie preso all’interno di una vettura accompagnato da una didascalia in cui spiega di essere intento a “Portare a fare un giro una delle macchine di Bruce” (sembrerebbe trattarsi della Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo che Bruce Wayne guida in Justice League, ndr.).

Umm what?! Zack knows how our minds work and maybe this post isn't coincidence?👀#RestoreTheSnyderVerse @wbd pic.twitter.com/4zrI4vCeBW — Jo Costello (@MaJoJovi) July 30, 2022

Wait a second. What if I mean what if Zack Snyder is driving this beast and he is on his way to WB Studio for Aquaman Reshoots to handover his Aston Martin for Ben Affleck’s Bruce Wayne scene? 😲🤯#RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/wmJyYFN3wF — Richard Cantillon (@RichardCantil) July 30, 2022

I know Zack Snyder just did a random post but my cultist mind says the car was gifted by Alon Horn and now he's back in WBD. Also he mentioned Bruce's car and now Ben Affleck is shooting his Bruce Wayne scenes for Aquaman 2😭 pic.twitter.com/dTrrlfdcsG — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 𝗼𝗳 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵 (@Itssan17) July 30, 2022

Nonostante il post non dica niente di più, con la complicità dei recenti aggiornamenti su Aquaman 2, in cui comparirà anche Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne, il fandom è tornato a sperare in un possibile ritorno del regista nel mondo DC. Un ritorno che, anche mettendo per un secondo da parte tutte le varie polemiche passate, presenti ed eventualmente future, difficilmente potrebbe verificarsi. Il filmmaker, lo ricordiamo, ha ormai trovato una nuova casa presso Netflix, il colosso dello streaming con cui ha firmato con cui ha firmato un contratto di prelazione tempo fa. Oltre a essere impegnato nella lavorazione di Rebel Moon, il regista deve anche supervisionare lo sviluppo dell’universo di Army of the Dead di cui dirigerà anche il sequel, Planet of the Dead.

