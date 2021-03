Ho appena terminato un film fantastico per Netflix intitolato Army of the Dead. È stata un’esperienza meravigliosa, sto cercando di scrivere un altro film per loro e sto realizzando due serie animate sempre per loro. Poi abbiamo fatto anche un prequel in tedesco di Army of the Dead. Stiamo sviluppando quel franchise, insomma, e quest’estate vorrei veramente realizzare il film Horse Latitudes [precedentemente noto come The Last Photograph, ndt], se sarà possibile. Insomma, mi sto divertendo molto a realizzare questi film, al momento. Quindi non saprei [se farei altri film DC dopo la Snyder Cut]. La Warner Bros, veramente, non ha espresso alcun interesse nel realizzare altri film con me, e mi va benissimo. Capisco.

Chi ha vistosa che il film ha un finale decisamente aperto: non è un caso che nelle ultime settimane i fan si siano mobilitati online con l’hashtag #RestoreTheSnyderverse. Il regista sta ultimando Army of the Dead per Netflix, il suo primo film dal 2006 non distribuito dalla Warner Bros, e in un’intervista su Deadline conferma di non avere progetti per il futuro con la major, almeno al momento:

Qualche mese fa Snyder aveva spiegato su Entertainment Weekly che Army of the Dead era “fermo” alla Warner Bros. da anni, per motivi di budget: lo studio non era intenzionato a spendere tutti quei soldi per uno zombi movie. Chiusi i rapporti con la major, il film è stato citato in una discussione con Scott Stuber di Netflix, che ha sostanzialmente dato il via libera al progetto in brevissimo tempo.

Non sappiamo se un’eventuale grande successo di Zack Snyder’s Justice League e una mobilitazione dei fan possano convincere la Warner a coinvolgere nuovamente il regista per futuri progetti DC: negli ultimi mesi la major è stata abbastanza chiara nel dire che il film non avrà un seguito.

