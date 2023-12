A margine degli impegni stampa per Rebel Moon parte 1, il film di fantascienza in arrivo in streaming su Netflix a partire dal 22 dicembre, Zack Snyder si è seduto insieme a Letterboxd per una chiacchierata in cui ha svelato quelli che sono i suoi film preferiti di sempre.

Le pellicole citate dal regista sono: Star Wars: Episodio 4 (George Lucas), All That Jazz (Bob Fosse), Excalibur (John Boorman) e Velluto Blu (David Lynch).

I più attenti e le più attente di voi, ricorderanno che, in Batman v Superman, i genitori di Bruce Wayne venivano uccisi proprio dopo essere usciti da un cinema che proiettava Excalibur.

Qua sotto trovate anche il video dell’intervista:

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

