Sono passati più di dieci giorni dalla partecipazione dialla Justice Con ma il lungo panel del regista continua a regalare sorprese (via ScreenRant ).

In quell’occasione, Zack Snyder ha potuto anche svelare qual è il costume di Batman che preferisce fra i tanti indossati da Bruce Wayne nel corso del tempo fra fumetti e cinema.

Ecco la sua risposta:

Il costume di Batman che preferisco è quello del Ritorno del Cavaliere Oscuro. Insomma, quello ideato da Frank Miller. Se dovessi farci un film lo rifarei identico. C’è un tizio, l’ho visto l’altro giorno sul mio feed social, non ricordo il nome, è un cosplayer che indossa quel costume in maniera notevole. Non mi ricordo davvero come si chiama, ma è un gentiluomo di una certa età, è un tizio alquanto fisicato che fa davvero un ottimo Ritorno del Cavaliere Oscuro. Il costume gli sta a pennello. Quindi potrebbe funzionare.