è, come al solito, molto attivo sulla piattaforma social Vero tramite la quale ha spesso e volentieri diffuso dei materiali relativi alle pellicole alle quali stava lavorando, Justice League compresa.

Di recente, il filmmaker ha pubblicato un test footage relativo alla corsa di Flash che, come noto, non abbiamo visto così come concepita dal regista, nella Justice League arrivata al cinema nel novembre del 2017, bensì nella Zack Snyder’s Justice League (LEGGI LA RECENSIONE) arrivata in streaming lo scorso marzo.

Potete ammirarlo cliccando l’immagine qua sotto:

Qua sotto la scena così come appare nella Snyder Cut:

Trovate tutte le informazioni sulla Snyder Cut nella nostra scheda del film.

