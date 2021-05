LEGGI ANCHE – Snyder Cut vs Josstice League: 12 differenze tra il film di Zack Snyder e quello di Joss Whedon

Qualche mese fa, prima della diffusione della Snyder Cut di, una mostra a Dallas aveva svelato gli storyboard di Zack Snyder con i piani del regista sul futuro del “suo” universo DC.

Il regista è tornato a ribadire in una recente intervista di aver già progettato tutto nonostante la Warner Bros. non sia interessata a portare avanti la sua visione. Nel progetto iniziale, la storia doveva svolgersi nel corso di cinque film a partire da L’Uomo d’Acciaio e terminare in un “finale stile Signore degli Anelli” con un salto temporale di 20 anni che avrebbe svelato il figlio di Lois e Clarke nei panni del nuovo Batman.

Nell’intervista il regista ha confermato che nella Snyder Cut “Lois è incinta, assolutamente, perciò avremmo dovuto raccontare la storia di suo figlio. Sarebbe stata una parte importante del futuro“.

Ricordiamo che secondo i pani iniziali, Luthor avrebbe reclutato i cattivi dell’Universo DC con la Legione di destino raggruppando Dr. Poison, Black Manta e Ocean Master, assieme a Captain Cold e l’Enigmista che avrebbero fatto il loro debutto in The Flash e in The Batman.

L’Enigmista avrebbe risolto l’equazione dell’Anti-Vita prima di uccidersi davanti a Batman. Ocean Master e Black Manta avrebbero ucciso Aquaman ad Atlantide e Dr. Poison avrebbe fatto fuori Wonder Woman a Themyscira. Nel frattempo, Captain Cold avrebbe attaccato Flash a Central City e Cyborg sarebbe intervenuto, per poi finire con la parte bassa del corpo distrutta. Luthor, infine, sarebbe stato ucciso dalla vista calorifica di un Superman controllato da Darkseid.

Questi eventi sarebbero stati annullati una volta che Flash fosse tornato indietro nel tempo in Justice League 3.

“Guardate, la storia è pronta. So cosa fare, è fuori questione. Ma la verità è che la Snyder Cut è uscita solamente per darvi un assaggio dei piani, la Warner Bros. non mi ha fatto sapere più nulla e non so a cosa stiano pensando” ha commentato il regista.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

