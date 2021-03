Nel corso di un lungo flashback,ci mostra un personaggio che abbiamo conosciuto fin troppo bene indi Patty Jenkins.

Parliamo di Ares, l’antagonista di Diana Prince che nel film del 2017 era stato interpretato da David Thewlis. Nel film di Joss Whedon appariva in modo fin troppo fugace, ma nella Snyder Cut Ares ha ripreso le sembianze di Thewlis in un momento a inizio battaglia e anche nel corso dello scontro:

Trattandosi di uno scontro con divinità, atlantidei e Amazzoni, tutti uniti contro Darkseid, Ares appare qui nelle fila degli eroi e Snyder gli regala tra l’altro un momento particolarmente trionfale, visto che è proprio lui a sferrare un violentissimo attacco al nemico che gli fa perdere molto sangue.

C’è anche un bel po’ di differenza in come il personaggio è stato rappresentato, come potete vedere:

Ares (che sul set era interpretato da Nick McKinless) compare nella Snyder Cut affiancato da altre divinità come Zeus e Artemide, interpretati da Sergi Constance e da Aurore Lauzeral.

Ecco una foto dal set:

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.