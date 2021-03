Domani lasarà finalmente disponibile su Sky Cinema e NOW TW (negli Stati Uniti arriverà su HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia).

A margine di questo esordio così atteso, l’Hollywood Reporter ha pubblicato una lunga intervista alla produttrice della pellicola (nonché moglie del regista) Deborah Snyder nel corso della quale si è parlato anche delle difficoltà affrontate nelle operazioni di “rifinitura” della pellicola in questo periodo in cui tutti noi siamo alle prese con la pandemia di nuovo Coronavirus.

In merito ai reshoot, Deborah Snyder ha spiegato e ribadito che Ben Affleck, Jared Leto e Ezra Miller non hanno mai effettivamente condiviso il set insieme:

Ezra stava girando Animali Fantastici e Zack l’ha diretto via Zoom. La troupe del film è stata così gentile da effettuare le riprese mentre Zack dava le indicazioni su Zoom. Ben e Jared non erano disponibili nello stesso giorno e così abbiamo lavorato separatamente insieme a loro. Ci sono voluti tre giorni. Avremmo anche potuto agire più velocemente, ma con tutti i protocolli anticontagio ci si mette un po’ di più per portare a termine le cose e anche ad allestirle. Ma è stato davvero divertente.

Circa il maggiore spazio dato al personaggio di Cyborg, riportiamo solo la parte di dichiarazioni della produttrice priva di spoiler relative a un paio di momenti molto importanti affrontati dal personaggio di Ray Fisher nella pellicola:

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.