Come promesso, Zack Snyder ha mostrato una prima occhiata alla versione in bianco e nero di, il cui titolo informale è “Justice is Gray” e che arriverà presto su HBO Max. Partecipando insieme a Joe Manganiello a una diretta Twitch per beneficenza, il regista ha diffuso una scena del film: quella in cui Alfred (Jeremy Irons) e Bruce Wayne (Ben Affleck) discutono dei loro piani per far tornare in vita Superman (Henry Cavill) utilizzando la Scatola Madre.

Snyder ha spiegato che appena i cinema saranno aperti e i fan potranno partecipare numerosi, organizzerà una proiezione della versione in bianco e nero del film per beneficenza. Tempo fa il regista aveva affermato che la versione IMAX in bianco e nero del suo film è la sua preferita, quella “definitiva, quella più indirizzata ai fan, l’esperienza più pura. È così che ho vissuto per due anni con questo film: in bianco e nero”. Inoltre, questa versione conterrà anche la frase di Joker “We live in a society” vista nel trailer ma non presente nell’epilogo della Snyder Cut uscita il 18 marzo.

Potete vedere la clip qui sotto:

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 21, 2021

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

