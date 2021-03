Comicbook ha scambiato due chiacchiere con Patrick Tatopoulos, lo scenografo di, che ha parlato di una serie di argomenti.

Ha innanzitutto parlato del rapporto tra Zack Snyder e gli altri registi dei film dell’Universo DC spiegando che l’idea era quella di non entrare in conflitto con i mondi dei colleghi, come Atlantide e Themyscira, tant’è che quelle esplorate in Justice League sono parti “inedite” del mondo: “Zack ha pensato a un modo per andare in un tempo antico in un angolo sperduto dell’isola. È stato molto brillante perché non è stato irrispettoso“.

Stesso discorso per Aquaman:

Quel lato che mostriamo nel nostro film non è quello che si vede con James Wan. Lui ha voluto dare priorità a un mondo sottomarino, futuristico e folle…

Quanto allo sguardo fugace al mondo soggiogato da Darkseid:

Tra parentesi, quelli sono assaggi del futuro. […] Quella è l’espansione del futuro della Justice League. Non so cosa succederà, ma punta al futuro, chiaramente.

Sul passaggio di testimone da Zack Snyder a Joss Whedon:

Per le persone come noi è stato un po’ triste quando è uscito il film. Nella prima versione molta di quella bellissima azione, i momenti più psicologici, quelli più profondi sono spariti. È stato frustrante perché i set che avete visto nel film adesso sono i set che hanno sempre definito la visione di Zack. Non voglio entrare nelle questioni politiche, ma il film è cambiato completamente e la cosa si è abbattuta sull’opera di tutti, su quella di Zack in primis. […] Il finale del film, per esempio, aveva un aspetto completamente diverso e non è così che doveva andare.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

