Il concept artist Jerad S.Marantz ha condiviso, sul suo profilo Instagram , alcuni concept art inediti della, la pellicola cinefumettistica di Zack Snyder arrivata su HO Max lo scorso 18 marzo (in Italia, lo ricordiamo, è momentaneamente in esclusiva on demand su Sky Cinema e NOW).

Nei concept, che trovate qua sotto, è possibile ammirare il design di Steppenwolf e Desaad.

Qualche giorno fa, il filmmaker e Anders Langlands della Weta Digital si erano così espressi circa il design di Steppenwolf in Zack Snyder’s Justice League:

Snyder: È un autentico cavaliere spaziale Langlands: Siamo essenzialmente tornati al design originale che abbiamo visto alla fine di Batman v Superman, iniziando a lavorare sui concept art. Zack aveva questa sua idea riguardo l’armatura che avrebbe dovuto reagire direttamente al suo umore, come parte della stessa performance, come se fosse una sorta di tecnologia aliena in simbiosi con lui. Abbiamo costruito l’armatura come se fosse composta da un mucchio di pezzi e scaglie ad incastro

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!