Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Assente daldi Joss Whedon e ben più presente nellaora su Sky Cinema e NOW (con la voce di Ray Porter),è un supercriminale alieno ben noto ai lettori dei fumetti

Il personaggio è stato creato da Jack Kirby ed è apparso per la prima volta sulle pagine di Superman’s Pal Jimmy Olsen #134 (1970). Sovrano del pianeta Apokolips, e per questo anche noto come Tiranno di Apokolips, Darkseid dispone di una forza e resistenza fuori scala, oltre che di grandissimi poteri, il più terrificante dei quali è senza dubbio quello conosciuto come Sanzione (o Effetto) Omega (Omega Sanction), che gli consente di emettere dagli occhi dei raggi laser in grado di consumare qualunque cosa incontrino sul loro percorso, senza praticamente mai mancare il bersaglio, dato che sono in grado di “tracciarlo” fino all’inevitabile distruzione.

In Zack Snyder’s Justice League ha un ruolo di secondo piano visto che in azione al suo posto troviamo Steppenwolf, ma avrebbe avuto decisamente più spazio nei capitoli successivi qualora il regista fosse riuscito a portare avanti la sua storia.

Nella versione di Joss Whedon si sente soltanto il suo nome (“Per Darkseid!” urla Steppenwolf riferendosi ai suoi Parademoni), mentre nella Snyder Cut appare in diverse scene, tra cui nella visione dell’Incubo in cui uccide gli Atlantidei e altri eroi. La sequenza rappresenta un presagio: è ciò che succederebbe se Darkseid mettesse le mani sull’equazione Anti-Vita, una cosa che promette di fare alla fine del film.

L’equazione è in grado di controllare mentalmente ed emotivamente tutti gli esseri viventi che a questa vengono esposti. Darkseid ha conquistato tantissimi pianeti nel Multiverso, ma ha sempre fallito con la Terra, altra cosa che lo ossessionerà negli anni. L’obiettivo finale di Darkseid è quello di eliminare il libero arbitrio dal Multiverso, riplasmandolo a sua immagine e assoggettando tutti gli abitanti al suo volere.

Vediamo Darkseid anche durante la “lezione di storia” in cui viene spiegata l’origine delle scatole madri. Cerca di conquistare la Terra, ma viene ferito e si ritira umiliato come mai successo in migliaia di anni. Alla fine del film, poi, alla luce del successo della Justice League, giura di vendicarsi.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Darkseid in Justice League di Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!