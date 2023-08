In una nuova cover story per Elle, Zendaya ha parlato di Challengers, il film di Luca Guadagnino che non sarà più presentato a Venezia.

L’attrice ha parlato di come il film rappresenti per lei la prossima fase della sua carriera:

Ho pensato che fosse un bel passo verso quella che definirei la prossima fase più “adulta”. È stato un po’ spaventoso da affrontare, cosa che credo possa essere positiva. Chiedersi: “Posso farcela?” può avere due reazioni: correre lontano da quella sensazione per stare in un posto sicuro o dire: “Sai che c’è? Vaffanc*lo”.

Il ruolo è stato particolarmente impegnativo per l’attrice, non solo per le scene di sport che l’hanno “terrorizzata”, ma anche per le scene di sesso, che hanno riflettuto “la visione di Zendaya sulla sensualità come linguaggio implicito“.

L’attrice ha poi parlato dell’attenzione sempre maggiore:

Dopo l’ultimo Spider-Man e l’ultima stagione di Euphoria c’è stato un cambiamento radicali. Prima riuscivo a cavarmela ed entrare e uscire dai posti senza dare nell’occhio. Ma a Boston non uscivo mai di casa perché c’era una stimolazione eccessiva. Tutti [i miei amici] andavano al bar e io dicevo: “Mi piacerebbe tanto, ma credo che rovinerei la serata a tutti. Una volta che sarò lì non ve la godrete più”.

Challengers arriverà al cinema ad aprile 2024.

