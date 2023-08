In una nuova cover story per Elle, Zendaya ha parlato non solo di Challengers, il film di Luca Guadagnino che non sarà più presentato a Venezia, ma anche dell’impatto sulla sua vita di film come Spider-Man e la serie Euphoria.

Dopo quei progetti l’attenzione nei suoi confronti è aumentata:

Dopo l’ultimo Spider-Man e l’ultima stagione di Euphoria c’è stato un cambiamento radicali. Prima riuscivo a cavarmela ed entrare e uscire dai posti senza dare nell’occhio. Ma a Boston non uscivo mai di casa perché c’era una stimolazione eccessiva. Tutti [i miei amici] andavano al bar e io dicevo: “Mi piacerebbe tanto, ma credo che rovinerei la serata a tutti. Una volta che sarò lì non ve la godrete più”.

Ha poi parlato del suo rapporto con Tom Holland:

Alcune parti della mia vita, lo accetto, saranno pubbliche. Ma non posso non essere una persona come le altre, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Ma comunque ho il controllo su ciò che decido di condividere. Mi serve per preservare la pace e tenere per me certe cose, ma non voglio avere paura di esistere.

Classifiche consigliate