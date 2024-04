Zendaya, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, è stanca di sentirsi fare ogni volta la stessa domanda nei press tour. Nello specifico, pensa che sia “davvero strano” sentirsi chiedere sempre come sia baciare le sue co-star maschili.

Non so se è perché vogliono che diventi una cosa virale, non lo so. Ma ho notato che, con me in particolare… sento che altri attori non… se ci fosse stato qualcun altro qui, probabilmente non avresti fatto quella domanda. Ma sì, fa parte del mio lavoro ed è una parte completamente normale del lavoro nonostante, penso, la percezione che altri hanno del nostro lavoro. Ma sì, è strano.