Zhang Yimou ha ricevuto il premio alla carriera durante l’ultima edizione del Tokyo Film Festival.

Questo per me è un nuovo inizio.

Così ha detto il regista, ritirando il premio. A 73 anni, Yimou è uno dei registi cinesi di più lunga carriera. Intervistato da Deadline, l’uomo ha raccontato cosa è cambiato secondo lui da dopo il COVID, sottolineando però come il suo approccio ai film sia rimasto lo stesso.

Le persone ora danno più valore a una vita pacifica e in salute. Non è cambiato nulla di particolare (nel mio approccio). Se ci sono abbastanza sceneggiature posso mantenere il ritmo di un film all’anno. Ma questo ritmo può essere rotto facilmente. C’è carenza di buone sceneggiature, quindi devo scrivermele da solo, ma ci vogliono almeno tre anni per raggiungere un buon risultato.

Zhang Yimou ha iniziato la sua carriera nel 1987, ma in Occidente è particolarmente famoso per il film The Great Wall con Matt Damon del 2016. Ora il regista sta lavorando alla sua ultima pellicola, Article 20.

Uscirà a Febbraio 2024. Se devo pensare al prossimo film al momento non abbiamo nessuna sceneggiatura ideale, quindi penso che dovrò scrivermela da solo.

Non sappiamo ancora quando Article 20 sarà disponibile da noi.

