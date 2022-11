Zoe Saldaña e Sigourney Weaver credono che Avatar 2 sarà rivoluzionario quanto il primo film

Zoe Saldaña e Sigourney Weaver hanno parlato di Avatar: La via dell’acqua, nei cinema italiani finalmente dal 14 dicembre.

L’interprete di Neytiri ha parlato delle sue aspettative:

Ha poi aggiunto:

Weaver ha fatto eco alle parole della collega:

Credo in realtà che sia ancora più rivoluzionario del primo film, perché è così nuovo per noi esseri umani dare l’idea di stare così bene sott’acqua e di sentire un legame con le creature sottomarine. […] La gente non vorrà andarsene dal cinema, vorranno restare seduti e vederlo a ripetizione. Parliamo di qualcosa che non esiste nella vita reale.