Zoe Saldana parla dei vantaggi e degli svantaggi della segretezza tipica dei Marvel Studios

Zoe Saldana è attualmente impegnata nella promozione stampa di Avatar: la via dell’acqua, il kolossal di James Cameron in uscita al cinema il prossimo 14 dicembre.

Durante la sua partecipazione al ben noto format Hot Ones di First we feast, Zoe Saldana ha parlato anche di un elemento non collegato alla pellicola di James Cameron, bensì al Marvel Cinematic Universe dove, lo ricordiamo, interpreta Gamora. Nello specifico, l’attrice ha detto la sua sulla ben nota segretezza che circonda i progetti della divisione cinematografica della Casa delle Idee analizzando i pro e i contro della cosa:

Quando lavori con la Marvel, sembra una sorta di culto, tutti pensano “Cosa sta succedendo? Sono vestita di verde dopo ore trascorse al trucco, penso che si stia per girare qualcosa, no?”. Questa cosa presenta sia dei vantaggi che degli svantaggi: i vantaggi sono relativi al fatto che, fino alla fine, puoi assaporare l’effetto sorpresa, non puoi rovinarlo e il pubblico è in grado di avere una straordinaria avventura quando va al cinema a vedere il film. Lo svantaggio è principalmente per l’attore, fondamentalmente perché non sai cosa stai per fare, non sai bene cosa stai per ottenere, non sai bene quello che stai dicendo o cosa sta per accadere ed è una roba un po’ estenuante.