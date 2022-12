Zorro: Catherine Zeta-Jones indica l’attrice che potrebbe interpretare Eléna in un reboot

Nelle scorse settimane Antonio Banderas si è esposto su un suo possibile erede che potrebbe vestire i panni di Don Alejandro Murrieta de la Vega in un reboot di Zorro (indicando in quel caso Tom Holland). Ma chi potrebbe vestire i panni di Eléna? Catherine Zeta-Jones ha un nome.

Intervistata da ComicBook.com l’attrice ha fatto il nome di Lisette Olivera, interprete con cui ha appena lavorato nella serie del Mistero dei Templari targata Disney+:

Lisette, con cui sto lavorando proprio in questo momento su Il mistero dei templari – la serie, vedo molto di me stessa in questa giovane donna. Vedo la passione per il mestiere, vedo un grande impegno per quello che sta facendo e vedo una carriera molto lunga davanti a lei. E poi è proprio una ragazza davvero adorabile. Quindi penso che abbia tutte le carte in regola per poter essere Elena de la vega. Mi piacerebbe vedere una signora Zorro.

E a tal proposito la stessa Lisette Olivera ha risposto con entusiasmo all’ipotesi della collega:

Questo è decisamente un sì. Posso prepararmi proprio ora in questo momento? È molto dolce da parte sua dirlo: la amo moltissimo.

Ricordiamo che Catherine Zeta-Jones ha vestito i panni di Eléna in La maschera di Zorro (1998) e in The Legend of Zorro (2005).

