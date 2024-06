Il fenomeno Inside Out 2, la morte di Donald Sutherland

Se il 2024 si sta rivelando un anno particolarmente difficile per il genere horror, il 2025 dovrebbe vedere il grande ritorno di molti prodotti Blumhouse amati dal pubblico: Jason Blum ha infatti annunciato che l’anno prossimo vedremo i sequel di M3GAN, Black Phone, FNAF e Insidious. E non è da escludere qualche altra sorpresa originale… Jason Blum conferma gli attesi 4 film della Blumhouse in arrivo l’anno prossimo: “Il 2025 sarà epico” E nel 2026 l’universo di M3GAN si espanderà… L’universo di M3GAN si espande: nel 2026 il thriller erotico a tinte horror SOULM8TE