Buona Pasqua a tutti! La settimana che si è appena conclusa ha portato diverse novità, prima tra tutte l’uscita di Godzilla vs. Kong negli Stati Uniti: un lancio molto promettente per quanto riguarda gli incassi, che lascia ben sperare per la ripresa dei cinema oltreoceano (e, si spera, anche in Europa quando riapriranno).