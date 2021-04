Buona domenica a tutti! La settimana è inziata con una grande notizia: Godzilla vs. Kong ha incassato quasi 50 milioni di dollari negli Stati Uniti, infondendo nuova speranza nell’industria cinematografica americana. Si è però conclusa con cattive notizie dalla Paramount, che ha rinviato nuovamente Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7. E intanto, la divisione italiana della Warner Bros ha annunciato che Godzilla vs. Kong arriverà direttamente in digitale…