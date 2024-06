Le foto dal set di Superman e… il nuovo film di Denis Villeneuve sarà Dune 3?

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha invitato un nuovo gruppo di artisti e dirigenti a unirsi all’organizzazione: si tratta di 487 persone scelte per il loro contributo all’arte cinematografica. E se un anno fa gli invitati italiani erano stati solo due, stavolta il numero è decisamente superiore, e include attori come Sergio Castellitto e Jasmine Trinca, gli sceneggiatori Massimo Ceccherini e Massimo Gaudioso, la montatrice Carlotta Cristiani, il compositore Fabrizio Mancinelli, l’artista di effetti visivi Pietro Ponti, il produttore Paolo Del Brocco. Infine, c’è anche il direttore della fotografia americano ma di origini italiane Crescenzo Giacomo Notarile. L’Academy invita 487 nuovi membri, tra cui Jasmine Trinca, Sergio Castellitto e Paolo Del Brocco