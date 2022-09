Le novità del Tudum, i dati del Cinema in Festa

La settimana è stata poi segnata dal Cinema in Festa, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con associazioni degli esercenti e dei produttori e distributori. Dal 18 al 22 di settembre i biglietti del cinema sono stati ridotti a 3.5 euro, con l’obiettivo di promuovere il ritorno del pubblico in sala. Abbiamo analizzato l’andamento degli incassi (e delle presenze) in questi giorni, e i risultati sembrano promettenti. La prossima edizione si terrà a giugno 2023, ma l’obiettivo è che gli incassi crescano già nelle prossim settimane…