Nicholas Galitzine come He-Man, i trailer di Oceania 2 da record

E a proposito di casting, in settimana sono stati annunciati uno dopo l’altro una valanga di attori che si aggiungono al cast di Knives Out 3, intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Tra loro c’è anche Jeremy Renner: per lui è un importante ritorno in scena dopo l’incidente che gli ha quasi fatto perdere la vita l’anno scorso. Ma, nella migliore tradizione della saga di Rian Johnson, ci sono anche Mila Kunis, Glenn Close, Kerry Washington, Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, oltre ovviamente a Daniel Craig…