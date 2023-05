Sono passati esattamente due anni da quando abbiamo lanciato BadTaste+: era il 20 maggio 2021, il momento era estremamente difficile per il settore cinematografico (e non solo) a causa della pandemia e per noi era venuto il momento di modificare il nostro modello di business.

In questi due anni molti nostri lettori hanno deciso di abbonarsi o di regalare un abbonamento, noi nel frattempo abbiamo adattato la nostra offerta in base al feedback e al contesto in costante mutamento.

Gli abbonati a BadTaste+ possono avere accesso a tutti i contenuti del sito senza pubblicità, con recensioni, video recensioni, rubriche video, newsletter dedicate e diverse linee di podcast.

Proprio in questi giorni ci troviamo al Festival di Cannes dove stiamo seguendo il concorso e le sezioni parallele con recensioni, video recensioni, approfondimenti e due linee di podcast quotidiane: Cannette di Gabriele Niola e Falò @ Cannes di Francesco Alò. Abbiamo accompagnato le settimane che hanno preceduto il festival con uno splendido podcast in cinque puntate intitolato Road to Cannes, dedicato alle palme d’oro più scioccanti della storia e condotto da Gabriele Niola e Bianca Ferrari.

Essere a Cannes è fondamentale per noi in quest’anno di ripresa del cinema: è un festival importantissimo, che nel 2023 sta assistendo al ritorno dei grandi titoli americani come Indiana Jones e il quadrante del destino, che abbiamo recensito ieri, e alla presentazione in concorso di ben tre film italiani, tra cui Rapito di Marco Bellocchio. Possiamo dire con una certa sicurezza che non saremmo a Cannes se non ci fossero stati i nostri abbonati che, negli ultimi due anni, hanno sostenuto una realtà indipendente come la nostra, e quindi non possiamo che ringraziarli.

Nei prossimi mesi lanceremo diverse novità sia sul fronte editoriale che su quello tecnico, arricchendo ancora di più l’offerta Plus ma proponendo anche alcune novità per chi non si è (ancora) abbonato. La speranza, ovviamente, è che sempre più persone scelgano di abbonarsi!

E ricordatevi che chi come noi è davvero BAD non si alza ai titoli di coda.

COSA INCLUDE BADTASTE+

È possibile abbonarsi (o regalare un abbonamento!) per per 1 anno a 9,99€. Gli utenti abbonati possono avere accesso libero a tutti i contenuti del sito, commentare gli articoli, ricevere newsletter esclusive e navigare senza visualizzare pubblicità tabellare.

ABBONARSI CON TWITCH È ANCORA PIÙ FACILE

Chi è abbonato o si abbona al nostro canale Twitch BadTasteItalia può accedere automaticamente a BadTaste+ (oltre a iscriversi al nostro canale su Discord per comunicare con noi e gli altri appassionati). Abbonarsi è molto semplice, ed è possibile farlo anche utilizzando il proprio account Amazon Prime senza ulteriori costi. Maggiori informazioni nelle FAQ.