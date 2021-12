Leggi bene, leggi BadTaste: sono passati ormai sei mesi da quando abbiamo aperto BadTaste+, e chiudiamo quest’anno con uno sguardo a un 2022 che sarà ricco di sfide per noi e per l’industria in cui lavoriamo, quella cioè del cinema e dell’intrattenimento. In questi mesi abbiamo perfezionato e arricchito la nostra offerta, e contiamo di farlo ancora di più nel corso del prossimo anno. Abbiamo anche lanciato un’iniziativa importante all’interno del circuito di Arcadia Cinema , di cui siamo media partner, volta a premiare chi acquista un biglietto del cinema con un abbonamento omaggio a BadTaste+, nello spirito della nostra mission aziendale: migliorare la qualità del tempo libero dei nostri lettori, divulgare la conoscenza, alimentare la passione.

Ecco quindi che per questo Natale vi invitiamo ad abbonarvi a BadTaste+, e soprattutto a regalare un abbonamento a qualcuno che vi è caro: con soli 9,99 euro potete offrire un anno di recensioni, videorecensioni, approfondimenti, podcast, newsletter e interviste esclusive sul nostro sito, tutto senza pubblicità.

Regalare un abbonamento è semplicissimo, ed è il modo migliore per sostenere la nostra realtà facendo un dono (anche last minute!) che sarà senza dubbio gradito.

Per informazioni aggiuntive, vi rimandiamo alle nostre FAQ.