Arriverà nel 2023 (e non più quest’anno) il nuovo film Disney dedicato a Peter Pan e Wendy. In occasione del D23, lo studio ha svelato il primo poster.

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, ha come protagonisti Alexander Molon ed Ever Anderson nelle vesti di Peter e Wendy: accanto a loro troviamo Jim Gaffigan (American Life, Lo scandalo Kennedy) nel ruolo di Spugna, noto braccio destro di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law. Yara Shahidi èCampanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) sono i signori Darling; Joshua Pickering è John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato.

Potete ammirarlo a seguire: