Francesco Alò è tornato dal Festival di Cannes, e riprende la programmazione sul nostro canale Twitch con una serie di appuntamenti imperdibili.

Iniziamo da giovedì sera, quand torna la rubrica Cinema e Serie TV con Nonno Alò: dalle ore 20:45 alle ore 23, parliamo dei film in uscita questa settimana: da Old a Earwig e la strega, passando per Snake Eyes e Tigers. All’inizio della serata si collegherà con il cinema Arcadia di Melzo, dove starà per iniziare la proiezione de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello in versione 4K.

Venerdì 23 luglio dalle ore 11 alle ore 13 torna il Bad Time, la rubrica nella quale Francesco intervista un talent del cinema o della tv. Sarà nuovamente con noi Simone Bozzelli, giovane regista vincitore della Settimana Internazionale della Critica a Venezia 2020 con il corto J’ador. Questa volta Simone parlerà del videoclip di I Wanna Be Your Slave, l’ultimo singolo dei Måneskin, da lui diretto e uscito da pochi giorni. Ci racconterà come lo ha realizzato e quali sono i suoi prossimi piani, e si confronterà con gli spettatori in diretta su Twitch.

Come sempre, quindi, vi invitiamo a seguire il nostro canale e ad abbonarvi per sostenerci!

Ecco il video di I Wanna Be Your Slave:

Ed ecco la nostra prima intervista con Simone Bozzelli: