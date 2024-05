a cult story

Prima che Indiana Jones rendesse popolare l’archeologia nessuno sapeva ben dire cosa facesse un archeologo, e questo nonostante il film riprendesse tantissimi vecchi film e serial simili. Dopo la sua uscita un diverso tipo di film spettacolare si è imposto all’attenzione generale, uno più postmoderno, fatto di autoironia, di divertimento nel mettere in scena e di recupero di qualcosa di molto vecchio e da poco, trasformato in qualcosa di molto sofisticato, per un pubblico adulto che vuole tornare bambino.A cura di Gabriele Niola e Bianca Ferrari.Sostenete la nostra realtà abbonandovi: plus.badtaste.it