Nel nuovo appuntamento con il nostro podcast dedicato agli incassi parliamo dei dati del weekend negli Stati Uniti e di quelli in Italia . Abbiamo atteso qualche ora per potervi dare i dati definitivi sulla sfida tra Elvis e Top Gun: Maverick. Il primo ha avuto la meglio, ma il secondo si è consolato superando il mezzo miliardo negli USA e il miliardo nel mondo. E anche in Italia Elvis ha vinto il weekend...