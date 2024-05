Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

Seconda giornata di Cannes, Wild Diamonds è il primo film in concorso, classico cinema europeo da festival che non manca mai. Tutto il contrario di Meryl Streep, la più originale delle grandissime attrici, che dopo il premio alla carriera ha incontrato il pubblico dando effettivamente l’impressione di non essere abituata alle celebrazioni.

