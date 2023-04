Road to Cannes Mercoledì Il podcast in 5 puntate sulle 5 palme d'oro discutibili aggiustate da noi

Nel secondo dei cinque appuntamenti con Road to Cannes parliamo dell'edizione del 1975: in un’edizione che include anche l’esplosione di una bomba, alcuni dei più grandi autori mondiali italiani e americani sono in gara ma a vincere è un illustre sconosciuto... Cronaca degli anni di brace di Mohammed Lakhdar-Hamina.Un podcast a cura di Gabriele Niola e Bianca Ferrari, prodotto da Gabriele Niola, musiche di Le piccole morti.

