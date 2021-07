Chiediamo scusa a Max Brooks per esserci appropriati quasi del tutto del titolo del suo geniale “Manuale per sopravvivere agli zombi”, ma non potevamo esimerci dal farlo.

D'altronde, A Classic Horror Story, il nuovo film di Roberto de Feo e Paolo Strippoli, è finalmente arrivato su Netflix e, come ogni horror che si rispetti, è pieno zeppo di gente che fa un sacco di scelte sbagliate.

Meglio: mortali.

Non stiamo qua ad elencarvi “cosa venga fatto da chi che finisce per morire in questo modo” perché finiremmo, inevitabilmente, per spoilerare qualcosa in un “film di paura” che tiene piacevolmente attaccati alla tv per tutta la sua durata. E non perché un pazzo sadico vi ha legati a una sedia con del nastro americano e dei divaricatori oculari.

Nulla di tutto questo.

A meno che voi non siate stati rapiti da un pazzo sadico che si diverte a torturare le persone in quella maniera, ma, in quel caso, pensiamo sia abbastanza improbabile che stiate leggendo queste righe. Forse siete già morti. O, nella migliore delle ipotesi, state rantolando in preda al dolore, ingollando un po' del vostro sangue rappreso senza fare neanche troppo caso ai frequenti conati di vomito causati dall'ingestione ematica e da quel sapore di metallo che si fa sempre più forte, perché il dolore causato dalle dita delle mani che il pazzo di cui sopra vi ha strappato via, molto lentamente, con una pinza è ben più... fastidioso, per così dire.

Ecco, se non volete trovarvi in una spiacevole situazione come quella descritta poc'anzi, dovreste leggere le 10, semplici regole che ci apprestiamo ad elencare qua sotto.