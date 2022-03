L’eredità di Bozzetto

Nell’ultimo appuntamento con l’ALOGRAFIA di Francesco Alò , dedicata a Bruno Bozzetto, è intervenuto un suo stretto collaboratore. Parliamo di Giorgio Scorza, CEO e direttore creativo di Movimenti Production, nonché co-regista tecnico (insieme al suo socio Davide Rosio) della serie Netflix Strappare lungo i bordi . Durante la diretta, l’ospite ha raccontato come ha conosciuto Bozzetto, l’importanza di questa figura nel cinema contemporaneo e l’attività con Mobo, la società d’animazione nata dall’unione di Movimenti e Studio Bozzetto.

Fin da piccolo fan di Bozzetto, Scorza lo ha conosciuto da studente in un workshop e poi lo ha avuto come docente di tesi, a proposito della quale ci racconta un aneddoto che ben riassume la sua personalità:

Dovevo realizzare un corto in pochi giorni, per cui ho lavorato giorno e notte. Quando gliel’ho portato, scoppiava a ridere nei passaggi che lo convincevano e criticava in modo diretto quelli che non gli piacevano. “Questo fa veramente schifo“, mi diceva. Da studente, sei abituato al formatore che ti invita in modo discreto a migliorare; Bruno invece andava diritto al cuore delle cose, approcciandosi a me non come se fossimo all’Accademia ma nel mondo reale.

Nel corso della carriera, Bruno Bozzetto è stato spesso all’avanguardia, estendendo la sua influenza anche oltreoceano:

Il suo è un umorista pessimista, per cui ridi ma allo stesso tempo percepisci un’ineluttabilità cinica, aspetto del resto molto anticipatorio. Vip-mio fratello superuomo [un film del 1968!] racconta quello che stiamo vivendo: gli effetti negativi del capitalismo, i microchip, la pubblicità. Bruno è riuscito a creare stereotipi e non cliché, facendo quello che gli piace. Anche West and Soda esce in un periodo di riscrittura dei codici, ed è un precursore degli spaghetti western [il film esce nel 1965, ma in verità il progetto risale a prima dell’uscita di Per un Pugno di dollari].

Quando fu invitato negli studi della Pixar, lì c’era una retrospettiva su di lui, e il figlio di John Lasseter lo aveva messo al centro della propria tesi. In particolare, il tributo a Vip de Gli incredibili è evidente, anche nei personaggi secondari: Edna Mode ricorda molto Nervustrella.

L’attività con Mobo e Bozzetto

La chiacchierata si sposta quindi sull’attività di Mobo, realtà fondata nel 2018 con un precisa logica industriale:

Studio Bozzetto era il competitor di Movimenti, ma il panorama italiano dell’animazione era troppo piccolo per due realtà rivali. Abbiamo così deciso di unirci, mantenendo intatte le nostre identità: nasce così Mobo, che si occupa soprattutto di produzioni 3D e con cui noi facciamo molte coproduzioni con l’estero. Continuiamo con i nostri singoli progetti ma alcuni li facciamo assieme. Ad esempio, ho partecipato in punta di pieno allo sviluppo che stanno portando avanti per una riedizione di Il Signor Rossi.

Col passare degli anni, le collaborazioni tra Scorza e Bozzetto “si fanno più sporadiche“, ma attualmente:

Abbiamo alcune cose che bollono in pentola, che non posso anticipare, ma in cui credo molto. Stiamo cercando di spingerlo a fare qualcosa di nuovo: non c’è ancora nulla di concreto, ma so che ha delle idee pazzesche. Bruno ha ancora delle cose importanti da dire. Del resto, i suoi primi film li ha realizzati in uno studio che per lui era anche un po’ un parco giochi, in un periodo in cui si potevano fare anche cose “inutili”, tanta era l’energia. Ora il panorama è molto più responsabilizzante, una sensazione amplificata dalla realtà attuale: con la guerra in Ucraina, senti un po’che stai facendo il lavoro più stupido che ci possa essere in questo momento.

