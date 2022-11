“State attenti che i fantasmi girano ancora”: Edoardo Falcone racconta genesi e retroscena de Il principe di Roma

Ospite di Francesco Alò per “Casa Alò”, Edoardo Falcone ci ha svelato come è nata la sua ultima pellicola, al cinema dal 17 Novembre, dall’idea originale al cast:

Il soggetto l’ho scritto con Martani. Io da anni avevo questo ronzio sul Canto di Natale e pensavo sarebbe stato bello farne una versione italiana. Questo da una parte. Dall’altra parte ci sono io che, nella mia vita normale, sono patito di Roma a livelli inquietanti. Io a casa ho molti più libri su Roma che sul cinema. E quindi mi è venuto in mente in qualche modo di unire queste due cose. Però non volevo fare un film di Natale. Uno perché avevo già dato con Io sono Babbo Natale. E poi perché nella romanità il Natale non è l’agrifoglio, quello un po’ inglese di Dickens. Mi è tornato in mente un mondo di fantasmi che girano per la città. Ho pensato: perché non prendere i fantasmi storici che girano ancora per la città?