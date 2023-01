“Ne dovremmo parlare col mio analista”: Fabio De Luigi e le ragioni del suo passaggio da attore a regista

Fabio De Luigi, ospite di “Casa Alò”, è al suo secondo lavoro da regista.

Dopo Tiramisù nel 2016, a inizio gennaio uscirà nelle sale con Tre di troppo, una commedia dove recita a fianco di Virginia Raffaele. Francesco Alò vuole saperne di più su questa svolta nella carriera di De Luigi. Come mai ha fatto il salto?

Ne dovremmo parlare col mio analista. Non lo so, mi piace. Credo che sia una curiosità che viene a parecchi di quelli che fanno il mio mestiere. Qualcuno che passa dall’essere attore a regista ce n’è. Quindi viene voglia di provare a vedere cosa succede quando sei tu a guidare la macchina. Una grande fatica. Grande pressione. Io ho tutto il collo bloccato. Sono inchiodato da ieri sera che c’è stata la proiezione in sala. Mi piacerebbe molto continuare ogni tanto a fare qualche film perché mi piace. Cerco di imparare ogni volta dal film che ho fatto. Mi viene data questa possibilità e la sfrutto.

Nonostante la tensione, la voglia di tornare dietro la cinepresa resta, anzi, c’è molta passione per il lavoro dietro le quinte e la vita sul set. Oltre a questo, c’è anche il sogno di non mettersi semplicemente a disposizione del racconto di qualcun altro, ma di creare un proprio racconto.

Dare una tua versione di una storia che ti interessa, che ti piace. Le mie giornate preferite, per assurdo, sono quelle quando non devi girare, che sono pochissime. Quando arriva il piano di produzione del giorno dopo e io non devo girare, posso andare sul set, mettermi lì e gestire tutto mi piace molto. Mi piacciono gli attori perché io sono attore, si spera. Mi piace come mi è piaciuto lavorare con registi che amano gli attori.