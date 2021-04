Poco fa, abbiamo assistito al debutto online del nuovo, iperbolico trailer di. Come vi abbiamo spiegato nell’articolo in cui abbiamo segnalato il filmato promozionale, e che potete trovare linkato qua sotto, noi di BadTaste abbiamo potuto vederlo con qualche giorno di anticipo perché la Universal ci ha invitato a prendere parte anche all’evento online di presentazione in compagnia di, della new entrye del regista

Ecco cosa ci hanno raccontato nel corso del Botta & Risposta con la stampa di questo film che, secondo John Cena, servirà senza ombra di dubbio riportare le persone al cinema.

Il viaggio di Fast & Furious

Vin Diesel: Fast & Furious è stato parte della mia vita per così tanto tempo, la famiglia che ho avuto nei film è diventata come una vera e propria seconda famiglia ed è stato splendido condividere questo viaggio con tutti loro. Chissà cosa ci porterà il futuro? Quale sarà il finale di questa mitologia? È un’esperienza dolceamara con cui fare i conti perché vorrei continuare a lavorare con queste persone per sempre. Justin Lin: È eccitante pensare che per me questa volta si è trattato di lavorare pensando alla chiusura della saga. Per me è stato molto poetico poter tornare a lavorare a questa epopea dopo essere stato lontano per un po’. Michelle Rodriguez: È stato splendido lavorare con Vin e lo studio che hanno subito abbracciato l’idea di rendere i personaggi femminili importanti come quelli maschili. I personaggi femminili nel film vengono trattati in maniera splendida anche le nuove facce entrate in questi nuovi capitoli, non parlo solo di me o Jordana. John Cena: È un onore essere stato invitato a entrare a far parte del team di questo nuovo capitolo, il nono, di questa saga. E non mi hanno voluto per interpretare un personaggio qualsiasi, ma uno un che porta lo stesso cognome del personaggio di Vin. So bene, grazie all’esperienza nel wrestling, cosa significa essere l’ultimo arrivato nello spogliatoio, il voler essere all’altezza. Ma qua sono stato davvero accolto a braccia aperte dalla famiglia Michelle Rodriguez: Vabbè ma quando Vin buttò lì l’idea “Che ne dite di John?” io risposi “Wow e lo domandi anche?”. Per me eri perfetto. Vin Diesel: Sì, trovavo che ragionare sulle dinamiche fra fratelli, le complessità alla base di queste relazioni, fosse un tema interessante su cui lavorare e con dei fratelli di nome Toretto ho pensato fin da subito che potessero esserci risvolti meritevoli di attenzione. Poi, prendetemi pure per pazzo, ma con John Cena pareva davvero che fosse come un regalo che mi era stato fatto e suggerito da Pablo [Paul Walker, ndr.]

Le location da esplorare in futuro

Vin Diesel: L’Irlanda sarebbe bella è lì che ho cominciato la mia carriera girando con Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan. Ci sono davvero tante location che potremmo esplorare in futuro Michelle Rodriguez: La Cina. Lì ci amano.

Il ritorno di Han

Michelle Rodriguez: Sai, già quando Vin mi disse che mi avrebbero riportato in scena anni fa ero genuinamente spiazzata e incuriosita perché volevo davvero vedere cosa avrebbero escogitato. Qua vi posso solo dire che è stato splendido tornare a lavorare con Sung Kang e non vi posso dire altro. Vin Diesel: Han è importante anche nelle dinamiche fra Dom e Jakob. Nella mitologia di Fast & Furious, fra Dom e Han c’era già questo profondo senso di fratellanza che esisteva anche prima che nascesse quella fra lui e Brian. Ora arriva questo che è un vero e proprio fratello di sangue.

Il crossover con Jurassic Park

Michelle Rodriguez: Ne parlavamo ridendo l’altro giorno. Dopo che arrivi a certi livelli, non puoi fare altro che fondere i marchi. Normalmente ci sono problemi di natura legali perché si tratta di roba che appartiene a major differenti, ma qua la Universal possiede entrambi, sia Fast & Furious che Jurassic Park. Per me è sì. Funzionerebbe. Justin Lin: T-rex in un nuovo Fast & Furious? Non dico mai no a nessuno!

La sinossi di Fast & Furious 9:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. Il 2021 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. Poi toccherà a Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11 concluderà la saga.

