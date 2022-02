Alla base c’è la nostra voglia di sperimentare, di provare a fare esperienze diverse, che includano la nostra community su Twitch e Youtube. Per cimentarci per la prima volta con la fiction, nasce così Short Movie Live, una serie di incontri in diretta Twitch in cui abbiamo letteralmente costruito il film. A partire da un tema comune, i videogiochi, abbiamo chiesto di inviarci delle idee: ne abbiamo ricevute più di 200 e selezionate una ventina. In una successiva live, gli autori le hanno esposte, come se fossimo a un pitch [la fase di presentazione di un film] e abbiamo poi scelto quella definitiva. Mauro e Tommaso Renzoni, insieme ai nostri partner Marco Cioni e Cydonia, hanno redatto la sceneggiatura, che è stata poi letta interamente in una diretta. In quell’occasione, inoltre, abbiamo proposto alcuni passaggi in cui, tramite sondaggi, gli utenti potevano scegliere come proseguire la storia. Si è creata una grande comunità, composta da 1200 persone che lavorano insieme a una storia, in cui siamo riusciti a andare tutti nella stessa direzione. Anche la fase di preproduzione e di riprese (tre giorni sul set) sono state realizzate in diretta.

Nel nuovo appuntamento con il BAD TIME di Francesco Alò , sono stati ospiti Mauro Zingarelli e Giovanni Santonocito della Slimdogs per presentare Nostos, il loro cortometraggio realizzato con una modalità inedita e decisamente particolare. Mostrando in diretta alcuni materiali, come storyboard e moodboard dei costumi, hanno raccontato come nasce questo progetto:

Un esperimento mai fatto prima in Italia, che comporta anche un’esperienza diversa come regista. Zingarelli racconta:

Tutto nasce dalla mia passione per il making of dei film, di cui mi occupo nella serie di video Come Ca**o hanno fatto?. Nella lavorazione, mi ha preoccupato la fase di scrittura: nella live, molti utenti hanno commentato cosa gli piaceva o cosa no. Di solito, il pubblico prima fruisce e poi commenta un film. Per noi è stato invece come realizzare un corto tratto da un libro, partendo da un materiale che tutti i partecipanti conoscevano bene e che hanno già avuto modo di immaginarsi visivamente. Ma poi, per questioni di tempo, nella fase di montaggio abbiamo condiviso solo una piccola parte del lavoro, che quindi è rimasto praticamente inedito anche per chi lo aveva seguito nel suo sviluppo. La nostra idea era realizzare comunque un film vero e proprio, dimostrando che sappiamo fare le cose di cui parliamo, prendendoci sul serio e usando tecnologie adeguate.

Nostos è ambientato nel 2059, quando la crisi dei materiali del 2029 ha portato all’estinzione di tutti i device digitali. Una coppia di Riciclanti, un uomo e una ragazzina, trovano un oggetto antico, un gameboy color con pokemon rosso, dentro un’auto abbandonata. Dovranno trovare il modo di venderlo al mercato nero combattendo le gang locali e di diventare ricchissimi. Partendo da questo spunto post-apocalittico, l’obiettivo era:

Cercare un linguaggio visivo che non scadesse nel già visto, battendo nuove strade. Nel genere distopico, in cui si punta molto sull’aspetto visivo, è facile sembrare la copia di qualcosa. Per noi fondamentale è stato dunque creare un mondo nuovo, realistico e divertente: abbiamo dunque guardato all’Oriente, ai manga e agli anime, come Dorohedoro, un manga poco conosciuto in Italia. Per i costumi, siamo invece partiti dallo stile coreano Warcore, che trasmette un senso di fine del mondo.

Dopo essere stato proiettato in alcuni cinema in Italia, quale potrà essere il futuro di Nostos? Santonocito commenta:

Stiamo parlando con una distribuzione, di cui non posso ancora fare il nome. L’obiettivo è mandarlo ai festival e poi distribuirlo in rete l’anno prossimo. Il nostro lavoro è il primo realizzato in questo modo, in cui migliaia di persone in un certo senso lo conoscono già: siamo dunque in una zona grigia senza precedenti e stiamo dunque cercando di capire cosa possiamo fare. Ma in verità spero che nessuno lo veda: il primo corto di Damien Chazelle, Whiplash, era sparito prima dell’uscita del lungometraggio omonimo da cui è tratto.

