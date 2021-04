“Senza l’intervento pubblico saremmo tutti fermi e non potremmo presentare questi prossimi film” apre cosìla conferenza di presentazione dei film Rai Cinema per il prossimo anno, annunciando che la macchina non si è fermata e non ci sarà calo di prodotto.

Per la distribuzione, cioè per capire quando questi film usciranno ci sarà tempo alle giornate professionali che si tengono tra una settimana quando Luigi LoNigro presenterà il listino 01. Per ora vengono annunciati i film a cui Rai Cinema parteciperà come produttore. Molti sono noti, perché sono quelli mai usciti e rimasti fermi per via della pandemia, altri no.

L’elenco è lungo. Molto lungo. Lo trovate in fondo all’articolo.

Sono 135 i film cui Rai Cinema ha contribuito nel biennio 2020/2021, 60 sono opere prime e seconde e 40 documentari. Un investimento di oltre 150 milioni di euro in sostegno di 120 diverse società di produzione e 180 registi, 40 dei quali, cioè poco meno di un quarto, sono donne.

La prima notizia sono le date di uscita di Freaks Out (28 Ottobre), La Befana vien di notte 2 con Monica Bellucci (30 Dicembre) e Diabolik (16 Dicembre); la seconda il fatto che ad Ottobre i fratelli Manetti saranno di nuovo sul set perché è stato dato il via alla produzione anche di Diabolik 2 e Diabolik 3. La terza infine sono i titoli e le trame dei nuovi film di Roman Polanski, Alice Rohrwacher, Susanna Nicchiarelli e Pietro Marcello.

Come è chiaro dal listino c’è un’attenzione anche più pronunciata del passato su storie italiane o storie di italiani, sull’identità nazionale.

PAOLO DEL BROCCO: “Il cinema può dare il contributo più forte alla formazione dell’identità nazionale, raccontando la storia dei nostri territori e delle caratteristiche della nostra società. E poi credo che ci siamo rotti le scatole di questo “global” che vuole i film tutti uguali che vadano bene per tutti, il cinema europeo è locale da sempre, non è commerciale e mondiale, perché non risponde ad un gusto standardizzato. Onestamente se dovessimo ipoteticamente produrre solo per le piattaforme (che sono entità sovranazionali) credo che la cultura europea dell’audiovisivo andrebbe a declinare. Penso che la nostra forte identità sia una ricchezza”.

Ma non è storicamente la fiction RAI ad occuparsi di questo, cioè della perpetuazione dell’identità nazionale e della storia comune?

“No io direi che storicamente è un ruolo del cinema e poi è arrivata la Fiction, anch’essa importante. Sia la storia di Ligabue che quella di Leopardi hanno avuto gran visibilità”.

Tra questi film c’è Il sergente nella neve di Matteo Rovere con Groenlandia, un film di guerra molto ambizioso. È ancora in fase di scrittura quindi il budget non è possibile averlo ma sarà una produzione grande almeno quanto quella di Il primo re?

“Sì, sarà sicuramente impegnativo produttivamente, dovranno essere bravi a trovare delle co-produzioni internazionali credo e reperire altri investimenti oltre ai nostri, quelli del ministero o al tax credit. Ma è chiaro che è ambizioso, questi sono film importanti che vanno fatti bene. Ma è lo stesso discorso di Il comandante di Edoardo De Angelis, anche quello un film di guerra e anche quello ambizioso con un budget di rilievo”

I film italiani con un budget superiore alla media sono sempre di più, ci si aspetta anche incassi a livello?

“Beh se non cominciamo a far uscire prodotti appetibili ora non so quando. Al momento ancora facciamo i conti con la pandemia ma io penso che a partire dalla prossima stagione gli incassi torneranno come prima. È bello stare a casa ma poi dopo un anno ci si stufa di vagare nelle interfacce delle piattaforme alla ricerca di un film da vedere”.

Con tutti questi film non sarà inevitabile un intasamento?

“Non lo so anche perché non è che li distribuiamo tutti noi. Contiamo sulla possibilità di farli uscire in sala visto che le deroghe stanno per finire e ci sarà l’obbligo di uscita per usufruire dei sostegni. Certo calibreremo di film in film, ma è chiaro che ad 1 o 2 potremmo forse fargli avere uno sfruttamento diverso, poi ogni distributore dovrà essere intelligente. Abbiamo tutti tanti film fermi che non sono usciti, bisognerà mettersi d’accordo per evitare l’affollamento di italiani (visto che già ci sarà quello di film stranieri). Tanti dei film presentati usciranno magari nel corso del 2022 o addirittura nel 2023 anche perchè la pianificazione nel mondo del cinema è a due anni”.

Intanto adesso cosa va in sala?

“Rimettiamo I predatori e Volevo nascondermi, che non avevano finito il loro sfruttamento, e poi a Maggio Il cattivo poeta. Inoltre penso che a seconda di come andranno i David potremmo rimettere in sala qualcuno dei nostri film se risultano vincenti. Cercheremo di fare il più possibile, ma il nostro obiettivo principale in questo momento è rendere i film visibili. Altrimenti ce li teniamo nel cassetto e non possiamo produrne altri. Dobbiamo sbloccare il sistema e speriamo che la gente risponda. Non sono pessimista”.

Allungheremo la stagione?

“Penso di sì, anche per tutelare le sale. L’estate del 2019 è stata buona, ha segnato un +40% di presenze, soprattutto grazie ai film americani ma pure gli italiani assaporavano l’idea di uscire in periodi non consueti”.

Quindi nulla verrà dirottato online?

“Ripeto: per molti film non siamo noi i distributori. Di certo recuperare un film non visto in sala sulle piattaforme poi su Sky o su RaiPlay è una ricchezza, perché piazziamo pezzi dei nostri racconti su entità sovranazionali. E che ci sia anche sulle piattaforme una coda per vedere i film che è complementare alla sala penso aiuterà a riprendere il gusto del cinema. Soprattutto l’uscita in sala è un volano economico per il sistema, ed è solo l’inizio degli sfruttamenti. Un film fino a che non esce economicamente non esiste, prima va in sala prima partono gli sfruttamenti successivi”.

Intende dire che ad un certo punto i film è meglio mandarceli in sala anche se non si riesce ad avere il posizionamento migliore per tutti, così possono iniziare la loro catena di sfruttamento?

“I film noi di certo non li vogliamo buttare, ma a quelli fermi dobbiamo cominciare a dargli una vita e fargli incontrare il pubblico. L‘autunno di quest’anno non sarà quello di due anni fa, è scontato, ma non possiamo tenerci a lungo film fermi da un anno e mezzo”.

Dopo L’ufficiale e la spia la Rai ha co-prodotto di nuovo un film di Roman Polanski

“Il suo ultimo film ha vinto un premio a Venezia, ognuno poi dà i suoi giudizi. A noi interessano i film, non le storie personali. Questo mestiere facciamo. Sulla persona ognuno darà il giudizio che ritiene opportuno”.

I FILM DEL LISTINO RAI CINEMA