Non si può negare che Pietro Castellitto, nato a Roma il 16 dicembre 1991, sia una delle voci più singolari, spiazzanti e peculiari emerse nel panorama del cinema italiano dell’ultimo decennio. Nel giro di pochi anni, dopo una sorprendente, lunare e strampalata carriera con papà Sergio nei film tratti da mamma scrittrice Margaret Mazzantini, è già diventato regista, dimostrandosi un impietoso e schietto narratore dall’arguto e caustico umorismo generazionale: se con l’opera prima, I predatori, aveva radiografato una “familiarità” italiana crudele e derelitta, raccontando due “Italie” diverse ma in realtà sorprendentemente speculari, con Enea ha alzato notevolmente l’asticella delle sue ambizioni personali come sguardo d’autore, approdando a quella che il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha definito una macabra “grande bruttezza”: un prototipo di “nuovo cinema italiano” slabbrato, folle, coraggioso, suicida e autolesionista, che non ha alcun senso della misura e “si abbandona al narcisismo più spericolato, contrapponendo il nichilismo romantico dei “figli” alla malinconia rattrappita dei padri”, come recita la motivazione con cui il festival di Sulmona 2023 l’ha premiato con l’Ovidio d’argento all’Eccellenza del cinema italiano.

Proprio al Sulmona International Film Festival, che dal 2016 è un festival internazionale di cortometraggi dopo i tanti anni trascorsi a valorizzare il nuovo e alieno cinema italiano come Sulmonacinema (“italiano” era proprio il mantra dello storico direttore artistico della rassegna, Roberto Silvestri), Castellitto si è raccontato a ruota libera in un talk, fluviale e gremito, tenutosi al Cinema Pacifico della cittadina abruzzese, moderato dal nostro Francesco Alò, che vi proponiamo di seguito in versione “condensata” e sotto forma di botta e risposta.

Francesco Alò.: Enea arriverà al cinema a gennaio e devo ringraziare a Pietro perché mi ha dato tanti spunti e tanta energia. Come canta Caparezza, il secondo album (film, nel suo caso) è sempre il più difficile nella carriera di un artista. All’inizio non lo conoscevo se non per il cognome che porta, visto che suo padre è stato un grande regista del Dopoguerra, poi l’ho visto nel 2012 in un film di Lucio Pellegrini, È nata una star, dov’era un ragazzo “pisellone” con un talento eccezionale, affine a quello di un abruzzese doc come Rocco Siffredi – visto che siamo in Abruzzo e sta per arrivare la serie Supersex, abbiamo pure avuto qua l’interprete di Rocco da giovane, il piccolo e già talentuoso teramano Marco Fiore. Dopodiché anche i gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, giurati del concorso internazionale e nazionale del Sulmona Film Festival proprio quest’anno, mi hanno iniziato a parlare di lui dicendomi: “Guarda che è bravo, ti piacerà, col tuo umorismo malato lo amerai di sicuro. Ah France’, Pietro sta arrivando, ma come regista…”.

Pietro Castellitto: Dopo il 2012 ci furono anni di buio in cui non ho fatto nulla. Ho avuto la fortuna di conoscere il fallimento da giovane; intorno ai 21 anni feci tantissimi provini – 10, 12, forse 14 – per La profezia dell’armadillo, film tratto dal grande fumetto di successo di Zerocalcare, il regista era Valerio Mastandrea, che però fece altre scelte. Mi erano rimaste solo macerie, pensavo che non avrei fatto questo mestiere, per cui ho scritto I predatori con lo spirito di chi non aveva più niente da perdere, con la libertà che solo la coscienza del fallimento ti può dare. In sceneggiatura avevo scritto: rumore acusmatico di una macchina, fettuccia di una strada. La vita è sempre uno scherzo e sono riuscito a fare I predatori perché avevo fatto La profezia dell’armadillo, progetto che Mastandrea aveva lasciato. Però mi richiamò quattro anni dopo una casting director di Fandango che mi disse che ero bravissimo nei provini, però io avevo chiuso con serenità con la recitazione, perché mosso dal fallimento, ed ero concentrato sulla scrittura. Però grazie a questo film sono riuscito a fare il regista e tutto si è incastrato.

F.A.: Sono molto letterarie le sceneggiature che scrivi, così dettagliate?

P.C.: Le didascalie sono per convincere il produttore, ma mentre le scrivo mi vengono certe idee su come girerò alcune scene. Soprattutto all’inizio scrivi solo le cose che sarai in grado di girare, vai per ellissi. In Enea mi sono posto e mi ponevo in generale meno questo problema, avendo già un esordio alla regia alle spalle.

F.A.: Ne I predatori i Pavone e i Vismara si incrociano in una Roma divisa: la seconda è caciarona con un’idea di destra specie nei membri maschili della famiglia, la seconda una classica famigliola radical chic.

P.C.: La cosa bella innanzitutto è che Vinicio Marchioni è diventato famoso col ruolo del Freddo in Romanzo criminale – La serie, ma lui nella vita non parcheggerebbe mai nemmeno sulle strisce al posto del regista: la cosa bella di quella scena è proprio che la persona che la interpreta è una persona perbene. La truffa iniziale innesca ai danni della famiglia proletaria tutta una serie di situazioni che li porteranno alla verità, a una vita più autentica. Chissà però se quanto si troverà a truffare la famiglia borghese sarà in grado di scatenare questo meccanismo… mi piacerebbe far tornare personaggi in scena di prossimi film. Il ragazzino dei predatori doveva fare il ragazzino di Enea, ma poi ho coinvolto mio fratello Cesare Castellitto, mi è dispiaciuto ma era giusto che il fratello di Enea, tal Brenno all’anagrafe, lo facesse lui.

F.A.: Come se il film psicanalizzasse sua famiglia, c’è scambio di battute magnifico dentro, ma… basta, lo vedrete a gennaio. Però possiamo dire intanto che uno degli attori che hai scelto, Giorgio Quarzo Guarascio, alias il cantautore, rapper – e ora anche attore… – romano Tutti Fenomeni, un tuo caro amico, è magnifico nel film. Ci parli e racconti un po’ di lui e di che presenza è nella tua vita, personale e artistica?

P.C.: Giorgio è di una lungimiranza straziante; a dispetto di molti attori, che si mettono la crema sul viso, ma sono tutt’altro che perfetti nelle cose che dicono. Gli ho fatto un provino, ma in ogni caso è bello lavorare con persone che hanno un modo puro e personale di giudicare gli eventi della vita, anche perché poi ti rendi conto che le persone oggi sembrano abitate tutte dalla stessa rabbia, vivono e dicono le cose che vanno dette nel 2023, ma senza nessuno scarto pretenzioso di originalità. Mi sono accorto che ti capita più spesso con le persone che hanno sofferto, un altro struggente in questo senso è un attore e un uomo come Adamo Dionisi. Ha un dramma dentro la ferocia e l’ironia che non abbiamo, è più americano, mentre Giorgia era proprio romano, di un’ironia aristocratica e romana ma non snob.

F.A.: Che belle parole le tue, e che bello ascoltarti, Pietro, devo dirtelo.

P.C.: Il fatto è che quando fai un film condividi un periodo della tua vita, devi condividere un lasso di tempo che diventerà un ricordo. La cosa fondamentale da capire è che nessuno amerà mai le cose che fai come te: ad alcuni non arriveranno per niente, mentre altri sputeranno in maniera frettolosa su cose alle quale hai dedicato la vita; altri ancora ti faranno notare delle cose cui manco avevi pensato. Ciò di permettete di mantenere l’entusiasmo per il presente, per raccontare la contemporaneità.

F.A.: Nella serie Speravo di morì prima questo signore qui ha fatto emergere il lato bambinesco, da bambinone proprio, ma anche geniale e soprattutto ignavo di Francesco Totti, che non prende posizione, non interviene e litiga col suo ultimo allenatore, Luciano Spalletti. Un estraneo che lotta, che dice alla sua Città Eterna e che mai lasciò, anche quando tentato dalle sirene del Real Madrid e del Milan da piccolissimo: “Io qua ci sarò sempre”, anche se Dante ne La Divina Commedia gli ignavi li metteva all’inferno, a onor del vero…

P.C.: Totti alla fine è il calciatore geniale che non sa allenare, sintomaticamente. Quelle persone dotate di una sintesi e un intuito tutto loro. Nessuno gli ha mai spiegato nulla del gioco del calcio, è tutto talmente legato a istinto e predisposizione che non lo sai spiegare, capiva tante cose ma per pigrizia non le spiegava. Wuella di Totti e un’ironia che ha dentro tutto, quell’ironia romana per eccellenza in virtù della quale non spieghi nulla, perché è tutto chiaro.

F.A.: Come hai conosciuto invece i fratelli D’Innocenzo? Loro mi dissero per primi, appunto, come ricordavo prima: “Pietro sta arrivando, ma come regista…”. Poi ci fu quel tuo scivolone con Teresa Ciabatti, in un’intervista rilasciata da te quando eri già esploso, dove dicevi che “crescere a Roma Nord è come il Vietnam”. Scatenasi un putiferio mediatico, in quel caso, per cui ci sei passato anche tu dalle forche caudine…

P.C.: Nel 2015, prima anche che Fabio e Damiano esordissero alla regia con La terra dell’abbastanza, ci sfondavamo, letteralmente, di croccantini all’amarena e andavamo a giocare a pallone a Piazza delle Muse, a Roma (dalle parti dei Parioli, Roma Nord appunto, ndr). Loro erano pessimi come calciatori, mentre io ero forte, dopotutto io sono di Roma Nord…

F.A.: Bergman diceva che il set era un luogo di grande sofferenza, che era come comporre la Nona Sinfonia di Beethoven in un caos di cavi elettrici e luna park con l’autoscontro, un inferno becero dove tutti urlano… mentre In Effetto notte, uno dei più grandi film sul cinema mai fatti, di François Truffaut, dice a ogni attore che provina: “Ma tu sei il protagonista, ruota tutto intorno a te”, anche se poi leggendo il copione scoprivano che avevano solo tre pose!

P.C.: Chi non ha esperienza davanti alla macchina da presa s’impone spesso un cliché, uno sguardo e una struttura che ha visto fare, come se il cinema si facesse in un modo e basta. Devi capire chi sei ed essere in grado di lavarle queste cose, evitando il tecnicismo di chi non ha tecnica. Con I predatori non se avevo la giusta tranquillità interiore, uno un’opera prima la fa sempre in sordine. Alla Fandango in quel periodo, mentre lavoravo al film, erano tutti distratti da Tre piani di Nanni Moretti, a dire il vero, un film peraltro importantissimo.

F.A.: Ti piace Moretti? O sei più sorrentiniano. Il direttore della Mostra del cinema di Venezia, che ha ospitato Enea, in Concorso all’ultima edizione – l’80esima – l’ha definito “una grande bruttezza”, anche se io non sono molto d’accordo… temo, anzi, che non ci ha abbia capito nulla…

P.C.: Io amo soprattutto il primo Nanni. Anche con Paolo ho un bel rapporto, mi ha detto delle cose molto belle del film, in una scena – ma non dico quale – ha anche pianto, a suo dire.

F.A.: Enea invece quando l’hai scritto?

P.C.: Tornato da Venezia, a fine 2021, in treno dopo la presentazione in Concorso di Freaks Out di Gabriele Mainetti. Il cinema corrode e chi dice il contrario mente.

F.A.: Il film è prodotto anche, con la sua Frenesy Films, dal nostro regista oggi più internazionale: il nostro amico Luca Guadagnino, che proprio a Sulmona è stato da ragazzo, formandosi a lungo e muovendo i primi passi come critico con l’allora direttore artistico di Sulmonacinema, Roberto Silvestri, che lo faceva scrivere con le sue prime recensioni sul Manifesto, e girava delle scene con un drone qui sulle montagne abruzzesi… Che diciamo al caro Luca?

P.C.: Luca, come tutti i grandi registi, vuole controllare tutto. L’unica cosa che aveva stimato de I predatori, che però non gli era piaciuto affatto ed ebbe il coraggio di dirmelo in faccia, era il coraggio di imporre un punto di vista, senza timore di farlo dalla prospettiva di uno così giovane. Mi ha detto: “Sono convinto che farai delle cose molto belle”. L’ho incontrato a Londra, lui è sempre agli eventi più belli e mondani e lussuosi che ha esistano. Mi ha salutato dicendomi “Amore!” e mi ha portato all’unico sushi stellato di Londra: ti cucinavano sul momento, cn lo chef accanto, buonissimo per carità, ma alla fine mi è arrivato un conto da 750 sterline e, mannaggia, in quel caso toccava proprio a me pagare una delle nostre cene… Comunque Luca Guadagnino mi ha insegnato anche che il regista è per natura un traditore: queste frasi sembrano spesso delle boutade, ma molto spesso sono reali.

Ringraziamo Davide Stanzione per la trascrizione dell’incontro e per l’introduzione critica al botta e risposta, gentilmente tratta dall’intervento sul catalogo del SIFF 2023 a sua firma.

Ringraziamo Sulmona Cinema Aps, il Sulmona International Film Festival (qui tutti i riconoscimenti della 41esima edizione) e il Comune di Sulmona per il sostegno pratico offerto al nostro Francesco Alò

