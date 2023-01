Sono Lillo: Eros Puglielli ci racconta la nascita e il futuro della serie

A introdurci nel 2023 con una nuova stagione di videointerviste per “Casa Alò” è Eros Puglielli, fresco di successo con la sua nuova serie Sono Lillo.

Disponibile su Prime Video da inizio novembre, Sono Lillo cavalca il successo avuto da Lillo (nome d’arte dell’attore e comico Pasquale Petrolo) nel game show Lol proprio con la gag “Sono Lillo” e il personaggio di Posaman. Il regista è entusiasta del riscontro del pubblico. Dice infatti di essere…

Puglielli racconta poi di essere stato coinvolto nel progetto da Lillo stesso con cui aveva lavorato già in passato, insieme a Greg, alla regia di Gli idoli delle donne. L’idea della serie infatti è nata…

Sono Lillo è stato poi presentato alla Festa del Cinema di Roma a settembre e Puglielli ricorda con piacere quell’esperienza.

Quando stavamo a presentarlo al Festival di Roma, non mi sono reso conto che stavamo là con tutti questi attori… Corrado Guzzanti, Caterina Guzzanti, Maccio, Lillo…stai lì in mezzo a persone che stimi, che apprezzi, che hai apprezzato da spettatore. È stato molto bello per me, mi sono sentito molto in famiglia.