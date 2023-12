Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco di Zack Snyder potrà godere, l’anno prossimo, di un’edizione estesa già approvata da Netflix.

Quando ne abbiamo parlato con il regista in occasione del nostro incontro qualche giorno fa a Londra, Snyder ci ha spiegato che nell’edizione estesa del film ci saranno scene girate esclusivamente per quella edizione:

Netflix non solo ha appoggiato l’edizione estesa, ma ha voluto assicurarsi che nell’edizione estesa ci fossero scene girate esclusivamente per l’edizione estesa, perciò c’è un altro prologo con [Atticus] Noble (Ed Skrein) in cui si impadroniscono di un altro pianeta che non è nella versione attuale. È un’esperienza diversa.