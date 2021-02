"Per mia fortuna la Hollywood Foreign Press a malapena capisce l'inglese": partiamo da un brano del monologo/roast di Ricky Gervais per parlare dell'imminente cerimonia di premiazione dei Golden Globes. Nel nuovo appuntamento con il nostro Podcast+ ci concentriamo su come funziona l'associazione e, soprattutto, sulle polemiche più recenti che (come da tradizione) hanno colpito le nomination, a partire da una set visit a Parigi di Emily in Paris...