Nel nuovo appuntamento con il nostro Podcast+, parliamo dell'European Film Market di Berlino che si è appena concluso. La notizia è che non è stato un mercato al ribasso: in tutto e per tutto simile a quello degli altri anni. Le società grosse hanno riiniziato a comprare, e le presenze sulla piattaforma sono state di circa 12mila persone in media al giorno: i venditori si sono detti tutti (sorprendentemente) abbastanza contenti. Una certa fatica l'hanno fatta i film minori, mentre gli streamer hanno fatto incetta di titoli, tra tutti Netflix. Ma dopo la pandemia, avrà ancora senso che il mercato del cinema si svolga in presenza?