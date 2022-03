Il cinema russo è molto finanziato dallo stato, come il nostro, e questo rende una buona parte dei loro film oggi invisibili. Ma non solo, sono finite le coproduzioni, sono finite le vendite ed è finita la distribuzione dei titoli americani. Ogni anello della filiera deve cambiare e ci sono film che forse non vedremo per anni. Ne parliamo nella nuova puntata del nostro Podcast+ Insider.