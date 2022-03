Il successo die poi disono una cosa per noi, e un’altra per Prime Video. Soprattutto ci dice molto su quello che è accaduto alla televisione e che forse accadrà. Ne abbiamo parlato con Nicole Morganti, capo degli original di Prime Video in Italia: qui trovate l'intervista scritta , mentre in questo nuovo Podcast+ Insider sveliamo altri dettagli e commentiamo ulteriormente.